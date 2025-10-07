Einzigartiges Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian

Dieses außergewöhnliche Kunstwerk zeigt Jochen Rindt, einen herausragenden Automobilrennfahrer, Formel-1-Weltmeister und mehrfachen Grand-Prix-Sieger, in eindrucksvoller Detailtreue.

Der österreichische Künstler Peter Florian, seit über 30 Jahren in der Kunstszene aktiv, hat damit ein einzigartiges Porträt geschaffen, das Motorsportgeschichte lebendig werden lässt. Ein besonderes Sammlerstück für Fans der Formel 1 und Kunstliebhaber gleichermaßen. Sichere dir dieses Unikat und erhalte ein Stück der österreichischen Legende Jochen Rindt.

Du bietest auf ein absolutes Fan-Highlight: Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian

Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian

Maße: 125 cm x 95 cm

Spezial-Keilrahmendicke: 5cm

Den Erlös der Auktion geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe weiter.

