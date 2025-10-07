Suche
    Einzigartiges Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian

    Biete jetzt bei der Charity Auktion der Österreichischen Sporthilfe für ein einzigartiges Kunstwerk von Peter Florian des Formel-1 Stars Jochen Rindt.

    Einzigartiges Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian Foto: © Österreichische Sporthilfe
    Textquelle: © Österreichische Sporthilfe

    Dieses außergewöhnliche Kunstwerk zeigt Jochen Rindt, einen herausragenden Automobilrennfahrer, Formel-1-Weltmeister und mehrfachen Grand-Prix-Sieger, in eindrucksvoller Detailtreue.

    Der österreichische Künstler Peter Florian, seit über 30 Jahren in der Kunstszene aktiv, hat damit ein einzigartiges Porträt geschaffen, das Motorsportgeschichte lebendig werden lässt. Ein besonderes Sammlerstück für Fans der Formel 1 und Kunstliebhaber gleichermaßen. Sichere dir dieses Unikat und erhalte ein Stück der österreichischen Legende Jochen Rindt.

    Foto: © Österreichische Sporthilfe

    Du bietest auf ein absolutes Fan-Highlight: Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian

    • Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian
    • Maße: 125 cm x 95 cm
    • Spezial-Keilrahmendicke: 5cm

    Den Erlös der Auktion geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe weiter.

    Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

