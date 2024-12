Die Basketball Austria Cup Finals 2025 finden in Graz statt

Im Raiffeisen Sportpark in Graz werden an beiden Tagen die Semifinali und Finalspiele im Basketball Austria Cup der Damen und Herren ausgetragen und auch erstmals ein Pokal-Bewerb der Rollstuhl-Basketballer. Das Mega-Spektakel soll den Hype des sensationellen 3x3-Sommers verlängern und Basketball fortan auch im Winter als Eventsportart etablieren.

"Basketball-Events können einen Boom auslösen!" Albert Handler

Basketball kann Events. Outdoor sowieso, zuletzt bei der 3x3-Europameisterschaft unter dem Wiener Riesenrad – und auch Graz war in der Vergangenheit schon bewährte Host-City diverser 3x3-Events. Nun soll ähnliches Spektakel auch indoor gelingen, mit den Basketball Austria Cup Finals 2025 will der Österreichische Basketball Verband auch im Winter eine Show liefern. "Wir haben in den vergangenen beiden Jahren in Wien, aber auch schon hier in Graz, erlebt, was Basketball-Events für einen Boom auslösen können. Sie stehen für Inklusion, Emotion und absoluten Spitzensport. Das werden wir mit dem neuen Basketball Austria Cup Finals 2025 nun auch auf den Winter umlegen", erklärt Albert Handler, Geschäftsführer der Basketball Superliga GmbH.

Gekommen, um zu bleiben

Zur Saison 2023/24 ist das über viele Jahre erfolgreiche Final-Four-Konzept in die Schublade gewandert, nun ist es wieder gekommen, um zu bleiben: "Das Cup Final-Four war über Jahre ein Erfolgsrezept im heimischen Basketball. Mit den Basketball Austria Cup Finals 2025 bringen wir vorerst dasselbe Format zurück. Wir wollen uns aber in Zukunft nicht auf vier Teams begrenzen, schielen da etwa intensiv nach Spanien, wo ein 'Top-Eight' gespielt wird – das gefällt uns sehr gut und diesen Plan verfolgen wir auch langfristig", erläutert Handler.

Inklusivität hält auch im Cup Einzug

Erstmals werden bei dieser Veranstaltung auch zwei Rollstuhl-Basketball Teams teilnehmen – und die im 3x3-Sommer gestartete und fortan auf allen Linien gelebte Inklusivität im heimischen Basketball weiter vorantreiben. Den Pokalbewerb bestreiten der amtierende Champion Sitting Bulls aus Klosterneuburg und der aktuelle Tabellenführer der win2day Rollstuhl-Basketball Bundesliga 8TF FlinkStones Graz.

Raiffeisen Sportpark in Graz – Wo sonst?

Die Basketball Austria Cup Finals 2025 werden am 18. und 19. Jänner 2025 im Raiffeisen Sportpark in Graz ausgetragen. Die Multifunktionshalle in Österreichs zweitgrößter Stadt bot bereits für Nationalteamspiele – aber auch andere Sportveranstaltungen – die perfekte Infrastruktur und ist nun auch die ideale Location für zehn Teams, sieben Spiele und drei Cupsieger*innen.

Am Samstag, 18. Jänner 2025, werden ab 12.00 Uhr die vier Semifinali gespielt: Die Halbfinalspiele der Damen und Herren wechseln einander ab. Den Auftakt macht ein Damenspiel. Einen Tag später, am Sonntag, eröffnet um 13.30 Uhr das Pokal-Duell der beiden Rollstuhlteams den Finaltag, gefolgt von den Endspielen der Damen und Herren. Details zu den Spielen finden Sie am Ende der Aussendung.

Play In-Duelle am Freitag nächste Stage bei den Herren

Die Raiffeisen Flyers Wels, die Raiffeisen Swans Gmunden, die UNGER Steel Gunners Oberwart, der UBSC Raiffeisen Graz und die BK IMMOunited Dukes stehen dank ihrer Tabellenplatzierung bereits fix im Viertelfinale. Die weiteren drei Spots werden am Freitag, den 13. Dezember in Play-In-Spielen ausgespielt. Dabei spielen die COLDAMARIS BBC Nord Dragonz gegen die CITIES Panthers Fürstenfeld, die Arkadia Traiskirchen Lions gegen SKN St. Pölten und die BOSCO BULLS gegen den BC Vienna. Die drei Sieger komplettierten das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale am 2. oder 3. Jänner 2025.

Die Auslosung dazu und der Semifinalduelle der Damen erfolgt am Dienstag, den 17. Dezember.