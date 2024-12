Linz Froschberg marschiert souverän zum Gruppensieg

Tischtennis-Meister Linz AG Froschberg sichert sich in der Champions League der Frauen mit dem vierten Erfolg im vierten Spiel den Gruppensieg.

Die Oberösterreicherinnen setzen sich am Montag zum Abschluss der Gruppenphase bei ASD Quattro Mori in Cagliari mit 3:2 durch. Britt Eerland, Suthasini Sawettabut und Ivana Malobabic steuern in Italien jeweils einen Punkt zum Auswärtssieg bei.

Mitte Jänner treffen die Linzerinnen im Viertelfinale auf einen Gruppenzweiten.