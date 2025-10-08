21 verschiedene Sportlerinnen wurden in den letzten 31 Jahren als Österreichs Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.

Vor allem Sportlerinnen, die ihrem Sport im Schnee nachgehen, wurden in den letzten drei Dekaden oft mit dem Preis bedacht. Eine Schwimmerin konnte die Trophäe zudem gleich mehrfach entgegennehmen, auch Sportlerinnen aus den Disziplinen der Leichtathletik, Triathlon, Kanu und Rad wurden gekürt.

Welche Sportlerinnen in den vergangenen 31 Jahren für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt wurden, gibt es in der Diashow zu sehen: