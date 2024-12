Nach einem Jahr mit Olympia und Fußball-EM hat das Sportjahr 2025 vergleichsweise kleinere Höhepunkte zu bieten.

Auf die österreichischen Wintersportler warten in den ersten Monaten des Jahres aber gleich zwei Leckerbissen: Bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) wollen die heimischen Stars reichlich Medaillen sammeln, genauso wie bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim (27. Februar bis 9. März).

Im Juni beginnt zudem die Quali zur Fußball-WM 2026. In acht Gruppenspielen zwischen Juni und November peilt die ÖFB-Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick die erstmalige Qualifikation für eine Weltmeisterschaft seit 1998 an. Auf dem Weg zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada müssen Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino bezwungen werden.

(Text wird unter dem Video fortgesetzt)

Bereits Ende März kämpft das ÖFB-Team im Play-off-Duell mit Serbien um den Aufstieg in die Liga A der Nations League. Die Frauen-EM in der Schweiz von 2. bis 27. Juli findet hingegen ohne österreichische Beteiligung statt.

Im Europacup dürfen sich die rot-weiß-roten Vertreter noch über Spitzenspiele freuen. Meister Sturm Graz trifft Ende Jänner in der Champions League auf Atalanta Bergamo (auswärts) und RB Leipzig (heim), Vizemeister Salzburg ist bei Real Madrid zu Gast und empfängt eine Woche später Atlético Madrid. Die Salzburger sind zudem bei der Club-WM von 14. Juni bis 13. Juli in den USA u.a. erneut gegen Real Madrid im Einsatz.

Rapid überwintert ebenfalls international und hofft in der Conference League auf einen Lauf. Das Achtelfinale gegen einen noch zu ermittelnden Gegner wird im März gespielt.

Österreicher greifen bei WMs nach Medaillen

Im Winter hoffen zudem die Biathleten bei der WM von 12. bis 23. Februar in der Lenzerheide auf eine Medaillen-Überraschung.

Die Snowboarder, Freeskier und Ski-Freestyler wollen bei der WM vom 18. bis 30. März im Engadin zuschlagen.

Die Rennrodler greifen nach einem starken Saisonauftakt bereits von 6. bis 8. Februar in Whistler nach Edelmetall.

Die Handball-WM mit der ÖHB-Auswahl in Kroatien, Dänemark und Norwegen findet ebenfalls schon zu Jahresbeginn (14. Jänner bis 2. Februar) statt.

Die Hallen-Leichtathletik wartet im März mit EM in Apeldoorn (7.-9.) und WM in Nanjing (21.-23.) auf.

Im Eisschnelllauf steigt der Saisonhöhepunkt bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften von 13. bis 16. März in Hamar.

Die Eishockey-WM ist von 9. bis 25. Mai in Schweden und Dänemark angesetzt, die ÖEHV-Auswahl absolviert ihre Gruppenspiele in Stockholm.

Im Sommer geht es für viele österreichische Sportler ein Jahr nach den Olympischen Spielen in Paris erneut um Medaillen. Für die Schwimmer um Kurzbahn-Vizeweltmeister Bernhard Reitshammer findet die WM von 11. Juli bis 3. August in Singapur statt, wo auch die Alexandri-Drillinge im Synchronschwimmen antreten werden.

Bei der Leichtathletik-WM von 13. bis 21. September in Tokio hoffen Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Speerwerferin Victoria Hudson auf gute Leistungen.

Die Beach-Volleyball-WM geht von 14. bis 23. November in Adelaide und damit erstmals in Australien über die Bühne. Die EM wird bereits Anfang August in Düsseldorf ausgetragen.

Rad-WM erstmals in Afrika

Felix Gall peilt bei der Tour de France von 5. bis 27. Juli wieder Etappensiege an, zwei Monate später findet die Straßenrad-WM in Ruanda (21. bis 28. September) statt.

Die Frauen-Handballerinnen kämpfen im April gegen die Türkei um ein Ticket für die WM von 27. November bis 14. Dezember in den Niederlanden und Deutschland.

Segel-Olympiasieger Valentin Bontus wird im Oktober bei der KiteFoil-WM vor Cagliari um Medaillen kämpfen, genauso wie das Olympiasieger-Duo Lara Vadlau und Lukas Mähr bei der 470er-WM vor Gdynia im Juni.

Golfer Sepp Straka könnte beim Ryder Cup von 26. bis 28. September im US-Bundesstaat New York wieder für Europa antreten.

In der Formel 1 stehen von 16. März bis 7. Dezember erneut 24 Rennen auf dem Programm. Vierfach-Weltmeister Max Verstappen und Co. legen erstmals seit 2019 wieder in Melbourne los, weil der Große Preis von Bahrain wegen des in den März fallenden Ramadans erst im April stattfindet. In Spielberg ist die Königsklasse des Motorsports am 29. Juni zu Gast.

Die Motorrad-WM fährt am 17. August ebenfalls in der Steiermark, die Rallye-WM macht im Rahmen der Zentraleuropa-Ausgabe (16. bis 19. Oktober) in Österreich Station.

Vienna City Marathon am 6. April

Der Golf-Spitzensport kehrt nach Österreich zurück. Die bedeutendste Turnierserie in Europa, die mittlerweile auf fünf Kontinenten ausgetragen wird, macht von 29. Mai bis 1. Juni Stopp am Wallersee in Salzburg.

Im Tennis ist die ATP-Tour weiterhin in Kitzbühel (19. bis 26. Juli) und Wien (18. bis 26. Oktober) zu Gast, die WTA-Tour kommt von 26. Jänner bis 2. Februar mit einem Turnier nach Linz. Das Davis-Cup-Team trifft am 31. Jänner und 1. Februar in der Qualifikationsrunde zum Finalturnier in Schwechat auf Finnland.

Hobbysportler-Fixpunkte im heimischen Kalender sind der Vienna City Marathon (6. April) und der Ironman Austria in Klagenfurt (15. Juni).

Die besten Bundesliga-Choreos 2024