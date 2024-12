Erste Medaille für Österreich bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Budapest!

Bernhard Reitshammer holt über 100m Lagen die Silbermedaille.

Es ist seine erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Der Europameister drückte am Freitagabend in der Budapester Duna Arena den am Vorabend im Semifinale vom Kärntner Heiko Gigler fixierten österreichischen Rekord um 0,19 Sek. auf 51,11 bzw. seine Bestzeit um 0,22 Sek. Gigler wurde in 51,67 Sechster.

Gold geht an den Schweizer Noe Ponti, der 0,78 Sekunden Vorsprung auf den 30-Jährigen hat. Bronze holz Caio Pumputis (BRA).

Bucher im 100 m Delfin-Finale

Langbahn-Vizeweltmeister Simon Bucher schwimmt über 100m Delfin ins Finale, er wird im Semifinale Achter. Iris Julia Berger verpasst das Finale als Elfte, dringt aber in eine neue rot-weiß-rote Dimension vor.

Die seit 2008 von Birgit Koschischek gehaltene OSV-Bestmarke unterbot Berger letztlich um nicht weniger als 1,04 Sek., für den Aufstieg in den Endlauf fehlten ihr nur 0,26 Sek.

Bucher wiederum steigerte sich gegenüber dem Vorlauf um 0,69 Sek., womit er es um 0,02 Sek. in die für Samstag für 17:40 Uhr angesetzte Medaillenentscheidung geschafft hat. Unter den ersten Medaillenkandidaten befindet sich der U23-Europameister des Vorjahres freilich nicht.