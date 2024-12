Delfin-Halbfinale für Berger und Bucher!

Iris Julia Berger und Simon Bucher haben am Freitag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Kurzbahn in Budapest über 100 m Delfin den Aufstieg ins Halbfinale am Abend geschafft.

Bucher qualifizierte sich als Vorlauf-Elfter in 49,98 Sekunden, Berger kam in 57,44 Sek. als 16 weiter. In der Abendsession schwimmen ab 18.59 Uhr auch Heiko Gigler und Bernhard Reitshammer im Finale über 100 m Lagen. Ausgeschieden ist Christopher Rothbauer mit 2:09,23 als 24. über 200 Brust.

"Ich bin froh, dass ich es jetzt mal ins Semifinale geschafft habe. Es hat sich nicht aufregend gut angefühlt. Aber unter 50, auch wenn es knapp ist, ist es mal ganz okay", sagte Bucher.

Berger, die nach dem Aus über 100 m Kraul sehr enttäuscht war, stieg diesmal "mega happy" aus dem Becken. "Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet", sagte die 20-Jährige, die am Abend den österreichischen Rekord von Birgit Koschischek aus dem Jahr 2008 (57,42) angreifen will. Auf die Langzeit-Bestmarke fehlten ihr am Vormittag nur 0,02 Sekunden.