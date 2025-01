Zweites WM-Endspiel mit 17 Jahren! Littler folgt Van Gerwen

Das Wunderkind folgt dem dreifachen Weltmeister!

Luke Littler schlägt Stephen Bunting souverän mit 6:1 und folgt damit Michael van Gerwen ins Endspiel der Darts WM.

Der erste Satz startet ausgeglichen, beide Spieler breaken einmal. Am Ende entscheidet Littler den Satz knapp mit 3:2 für sich und legt damit den Grundstein für den Finaleinzug.

In weiterer Folge gewinnt er drei Sätze am Stück und geht souverän mit 4:0 in Führung. Vor allem das Finish auf "seine" Doppel-10 funktioniert gegen Bunting perfekt.

Im fünften Satz kann schließlich Bunting erstmals anschreiben und holt sich diesen relativ souverän. Der sechste ist sehr umkämpft, bis Littler beim Stand von 2:2 mit dem Bulls-Eye spektakulär zum 5:1 finished. Im siebten und letzten Satz des Spiels gibt sich der 17-Jährige keine Blöße und verwertet seinen ersten Matchdart auf die Doppel-20 zum 6:1.

Das Finale zwischen Luke Littler und Michael Van Gerwen geht am Freitag (ab 20 Uhr im LIVE-Ticker) im Ally Pally in London über die Bühne.

