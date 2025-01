Der erste Finalist der Darts-WM steht fest!

Michael Van Gerwen liefert im ersten Semifinale gegen Chris Dobey ein echtes Ausrufezeichen und marschiert absolut souverän mit 6:1 ins Endspiel. Sein Gegner wird "Wunderkind" Luke Littler>>>.

Der Niederländer lässt von Beginn an nichts anbrennen und führt schnell in Sätzen mit 2:0. Einzig im dritten Satz kann Dobey mit dem Tempo von Van Gerwen mitgehen und diesen gleichzeitig für sich entscheiden.

Ab diesem Moment zieht die Nummer drei des Rankings aber wieder an und gibt keinen Satz mehr ab. Die folgenden vier Sätze gehen an Van Gerwen und so verwertet der 35-Jährige seinen dritten Matchdart auf die Doppel 16.

Für den Niederländer ist es das siebte Finale, dreimal konnte er die WM bisher für sich entscheiden - zuletzt 2019.

