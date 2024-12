Es wird ein enges Rennen um den wohl einzigen verfügbaren Platz der NFL-Playoffs in der NFC South.

Die Tampa Bay Buccaneers unterliegen bei den Dallas Cowboys 24:26 und geben den Platz an der Spitze ihrer Division vorerst an die Atlanta Falcons ab. Beide Teams stehen bei 8-7, Atlanta hat den Tie-Breaker auf seiner Seite und das etwas leichtere Restprogramm in den verbleibenden zwei Wochen.

Zur Halbzeit schon 14:23 zurückliegend, kommen die Bucs 2:40 Minuten vor Ende noch einmal auf zwei Punkte heran. Die Defense erledigt ihren Job und stoppt die Cowboys sofort, aber der finale Drive von Tampa scheitert schon im ersten Spielzug an einem Bland-Fumble.

Mit den Seattle Seahawks ist in der NFC nur noch ein weiteres Team "in the Hunt". Mit einem 24:27 gegen die Minnesota Vikings wachsen die Restchancen, den Los Angeles Rams (9-6) den Titel in der NFC West noch streitig zu machen, nicht.

Die Miami Dolphins (7-8) halten ihre winzigen Playoff-Hoffnungen in der AFC mit einem 29:17 über die San Francisco 49ers noch am Leben, ähnliches gilt für die Aussichten der Buffalo Bills (12-3), den Kansas City Chiefs (14-1) den Top-Seed in der Conference noch streitig zu machen. Beim 24:21 über die New England Patriots haben sie aber überraschend lange zu beißen.

