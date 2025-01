Die Cincinnati Bengals (9-8) könnten am Sonntag doch noch in die NFL-Playoffs rutschen - benötigen dafür aber Schützenhilfe.

Die eigenen Hausaufgaben wurden am Samstag erfolgreich bewältigt. Gegen die Pittsburgh Steelers (10-7) siegt man auswärts mit 19:17.

Cincinnati startet stark in der Partie, Joe Burrow findet gleich im ersten Drive Ja'Marr Chase für einen Touchdown - danach will jedoch nicht mehr viel gelingen. Die Bengals finden sich zwar ein ums andere Mal in der Redzone wieder, verpassen es allerdings Touchdowns aufs Board zu bringen.

Cincinnati kann sich nicht absetzen

Die Steelers-Defense erledigt einen guten Job, die Offense müht sich jedoch. Erst im letzten Viertel, als Russell Wilson seinen Tight End Pat Freiermuth für einen Touchdown findet, wird es wieder spannend - 14:19.

Am Ende hält die Bengals-Defense jedoch und fixiert den dringend benötigten Sieg.

Cincinnati muss am Sonntag nun hoffen, dass sowohl die Denver Broncos (gegen die Kansas City Chiefs) als auch die Miami Dolphins (gegen die New York Jets) verlieren.

Pittsburgh steht fix in den Playoffs.

Baltimore gewinnt die AFC North

Bereits wenige Stunden zuvor fixieren die Baltimore Ravens (12-5) den Gewinn der AFC North. Gegegn die Cleveland Browns (3-14) siegt man locker mit 35:10.

Lamar Jackson wirft für 217 Yards und zwei Touchdowns, Derrick Henry fügt 138 Rushing Yards und zwei Touchdowns hinzu. Damit ist Baltimore in den Playoffs fix an Nummer drei in der AFC gesetzt.

