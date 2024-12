Falcons setzen Cousins auf die Bank - Rookie-QB übernimmt

Erst im Frühjahr haben die Falcons Routinier Kirk Cousins mit einem 180-Millionen-Dollar-Megavertrag ausgestattet – nun könnte seine Zeit bei Atlanta bereits wieder vorbei sein.

Wie die Franchise mitteilt, wird Rookie-Quarterback Michael Penix Jr. bereits diese Woche gegen die New York Giants als Starting-Quarterback übernehmen. Eine sportliche Entscheidung, wie es heißt. Die Falcons wollen im Rennen um die Playoffs noch einmal mit frischem Wind angreifen.

Mit einer Bilanz von 7-7 liegt das Team aus Georgia noch im Rennen um eines der vier verbleibenden Playoff-Tickets. Fix dabei sind aus der NFC einstweilen nur die Detroit Lions, Philadelphia Eagles und Minnesota Vikings.

Cousins läuft seiner Form hinterher

Routinier Cousins ist in den vergangenen Wochen seiner Form hinterhergelaufen.

Der Veteran hat nur 18 Touchdowns in dieser Saison geworfen, dem gegenüber stehen nicht weniger als 16 Interceptions – jetzt schon die meisten in einer Saison in seiner Karriere. Mit 88,6 ist sein QB-Rating außerdem so schlecht wie zuletzt vor zehn Jahren bei Washington.

Auch der 15:9-Sieg vergangenes Wochenende gegen die Las Vegas Raiders hat ihn nicht mehr vor einem Platz auf der Bank bewahren können. Zuvor hat es vier Niederlagen in Serie gesetzt, bei denen Cousins keinen einzigen TD erzielt hat.

Falcons haben in der Offseason für Gesprächsstoff gesorgt

Die Falcons haben mit ihren Quarterback-Entscheidungen im Frühjahr in der Offseason für reichlich Diskussionen gesorgt.

Die Franchise hat den an einem Achillessehnenriss laborierenden Cousins mit einem hohen Vierjahresvertrag über 180 Millionen Dollar ausgestattet, wenig später im NFL-Draft aber mit Michael Penix Jr. einen Rookie-Quarterback mit dem achten Pick geholt.

Während der hoch dotierte Kontrakt für Cousins, der von den Minnesota Vikings gekommen ist, für Kopfschütteln gesorgt hat, haben die Verantwortlichen den 36-Jährigen mit dem Penix-Pick vor den Kopf gestoßen.

Nun könnte die Zeit von Cousins bei den Falcons bereits wieder zu Ende sein. Laut NFL-Insider Ian Rapoport sind kommende Saison "nur" 27,5 Millionen Dollar im Vertrag von Cousins voll garantiert – ein tradebarer Kontrakt, wenn es nach Rapoport geht.

Coach Morris has named Michael Penix Jr. the starting quarterback moving forward — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) December 18, 2024