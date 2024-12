Die Milwaukee Bucks und Oklahoma City Thunder sind die ersten Halbfinalisten des NBA Cups 2024.

Die Bucks bezwingen die Orlando Magic zuhause mit 114:109, wobei die Gäste aus Florida im Schlussabschnitt sogar auf einen Sieg zusteuern. Jedoch schafft Milwaukee beim Stand von 106:107 einen 6:0-Run, was für die Vorentscheidung in der Partie sorgt.

Überragender Mann ist Giannis Antetokounmpo mit 37 Punkten, auch leisten Damian Lillard (28 Punkte) und Bobby Portis (22 Punkte, 10 Rebounds) starke Mithilfe.

Zweite Ausgabe des NBA Cups

Der zweite Halbfinalist kommt aus Oklahoma City. Die Thunder gewinnen ihr Heimspiel gegen die Dallas Mavericks mit 118:104. Shai Gilgeous-Alexander ist mit 39 Punkten mit Abstand der beste Spieler auf dem Parkett. Mavs-Superstar Luka Doncic bringt nur 16 Punkte auf das Scoreboard, bei Kyrie Irving sind es 17.

Zum zweiten Mal wird der NBA Cup, nach dem Vorbild der europäischen Pokalwettbewerbe im Fußball, ausgetragen. Letztes Jahr gewannen die Los Angeles Lakers, die heuer nicht die Qualifikation für die K.O.-Runde schafften, das Turnier.

Das Finale geht am 18. Dezember um 2:30 Uhr (MEZ) in Las Vegas über die Bühne. Für die Spieler der Siegermannschaft gibt es Preisgeld in Höhe von je 514.971 US-Dollar.