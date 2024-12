Die Golden State Warriors traden für Dennis Schröder!

Der amtierende Weltmeister verlässt mitsamt einem Zweitrunden-Pick die Brooklyn Nets und schlägt zum zweiten Mal in seiner NBA-Karriere seine Zelte in Kalifornien auf. Im Zuge des Trades übersiedelt De'Anthony Melton mitsamt drei Zweitrunden-Picks nach New York.

Schröder wird Team- und Positionskollege von Superstar Steph Curry, beide sind in der besten Basketball-Liga der Welt als Point Guard tätig. Der 31-jährige DBB-Nationalspieler ist seit 2013 in den USA aktiv und stieß im damaligen Draft als 17. Pick zu den Atlanta Hawks.

Im Verlauf seiner Karriere lief er zudem für die Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors und zuletzt Brooklyn Nets auf und ist in der NBA-Geschichte nur einer von fünf Deutschen, der über 10.000 Punkte erzielt hat.

Dennis Schröder has made waves on the international hoops scene.



🇩🇪 2023 FIBA World Cup MVP



🇩🇪 2024 Germany Olympic Flag Bearer



🇩🇪 One of only five German players to ever reach 10,000 career NBA points pic.twitter.com/4E3jK9luDp