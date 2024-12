Mit einem 104:114 bei Miami Heat haben die Toronto Raptors am Donnerstag die vierte Niederlage en suite in der NBA kassiert.

Jakob Pöltl gehört erstmals im Spieljahr nicht der Startformation der Kanadier an, mit 16 Punkten ist er dennoch zweitbester Scorer.

Weiters weist die Statistik vier Rebounds, je zwei Assists und Steals sowie einen Block aus. Der 29-jährige Center aus Wien kommt 27:06 Minuten zum Einsatz.

Die Raptors bleiben in der laufenden Saison ein gern gesehener Gast. Die Niederlage in Downtown Miami ist die bereits zwölfte im 13. Spiel in der Fremde.

Guter Start, doch dann geht alles den Bach runter

Dabei beginnt Toronto stark und ist nach dreieinhalb Minuten im zweiten Viertel 41:25 voran. Dann jedoch reißt der Faden. Tyler Herro (23 Punkte), Bam Adebayo (21 Zähler, 16 Rebounds) und Kollegen holen sich noch vor der Pause die Führung zurück und geben selbige in der Folge nicht mehr ab.

Gradey Dick ist der erfolgreichste Scorer der Raptors. Der Shooting Guard erzielt 22 Punkte. Am Montag empfängt Toronto die Chicago Bulls.

Die Boston Celtics feiern mit einem 123:99 gegen die Detroit Pistons den 20. Saisonsieg. Der amtierende NBA-Champion wird dabei von Payton Pritchard mit 27 Zählern angeführt. Derrick White, ehemaliger Teamkollege Pöltls bei den San Antonio Spurs, zeichnet für 23 Punkte verantwortlich.

