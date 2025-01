Nächste Niederlage für Jakob Pöltl und die Toronto Raptors in der NBA.

Die Kanadier müssen sich den New York Knicks zum siebenten Mal in Folge geschlagen geben und sind gegen die Knicks damit seit dem 22. Jänner 2023 sieglos. Das Spiel endet 98:112. Es ist die 16. Niederlage im 17. Auswärtsspiel.

Zu Beginn ist es noch eine Partie relativ auf Augenhöhe, zur Halbzeit steht es 51:55 aus Sicht der Kanadier. Im letzten Spielabschnitt haben die Knicks bei 91:81 einen 15:0-Run, was die Raptors endgültig ausknockt.

Die meisten Punkte auf Seiten der Kanadier erzielt Immanuel Quickley (22) gegen seinen Ex-Klub, Jakob Pöltl kommt auf zehn Rebounds und acht Punkte. Karl-Anthony Towns und der ehemalige Raptor OG Anunoby erzielten je 27 Punkte.

Verstärkung vor Duell mit Spitzenreiter

Vor dem nächsten Spiel gegen die seit elf Spielen ungeschlagenen Cleveland Cavaliers geben die Raptors eine Verstärkung bekannt. Sie holen Eugene Omoruyi, er erhält einen 10-Tages-Vertrag.

Der NBA-Leader bezwang Oklahoma City Thunder im Spitzenduell mit 129:122. Laut den Statistikern der weltbesten Basketballliga waren erstmals überhaupt zwei Teams aufeinandergetroffen, die zuvor 15 (Oklahoma) bzw. zehn Partien (Cleveland) hintereinander gewonnen hatten.

In einem Spiel, in dem nicht weniger als 30 Mal die Führung wechselte, hatten die "Cavs" im Finish den längeren Atem. Ein 5:0 in den letzten zwei Minuten entschied den Schlager. Jarrett Allen erzielte 25 Punkte für Cleveland, Shai Gilgeous-Alexander führte die Gäste mit 31 Zählern an.

Bereits am Donnerstag kommender Woche, 16. Jänner, geht die Revanche in Szene - dann in Oklahoma City.

