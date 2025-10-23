Knalleffekt! Saison für Weltmeister Marc Marquez vorbei

Bittere Nachrichten für MotoGP-Star Marc Marquez.

Nach seinem Sturz in Indonesien, bei dem er sich eine Schulterverletzung zuzog, bangten seine Fans zuletzt um eine Fortsetzung der Saison des Spaniers.

Nun meldet sich Marquez selbst per Videobotschaft auf Instagram zu Wort, in der er seine Saison für beendet erklärt.

Marquez bereits Weltmeister

"Nachdem wir die Situation durchgedacht und analysiert haben, denken wir, dass es der klügste Zugang ist, die biologischen und physischen Grenzen zu respektieren und meinen Körper Erholung zu geben", so Marquez, dessen Ausfall zuletzt auf die darauffolgenden Rennen in Australien und Malaysia beschränkt war.

Für den Spanier hat das Saisonende jedoch zumindest sportlich keine Auswirkungen. Mit 545 Punkten ist der Ducati-Pilot bereits seit Ende September nicht mehr vom WM-Thron zu verdrängen.

Sein jüngerer Bruder Alex Marquez liegt mit 379 Punkten und großem Abstand von 166 Zählern auf Rang zwei.