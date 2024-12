Eddie Jordan hat eine Schock-Diagnose verkündet. Im Podcast "Formula For Success" offenbarte die F1-Ikone eine Krebserkrankung.

"Im März und April wurde bei mir Prostata- und Blasenkrebs festgestellt", verriet der 76-Jährige. Der Krebs habe sich dann in die Wirbelsäule und in das Becken gestreut. "Er war ziemlich aggressiv", so Jordan.

Der ehemalige Teamchef aus Irland machte seit Feststellung der Diagnose schwere Zeiten durch. Aber Jordan solle sich auf dem Weg der Besserung befinden. "Wir machen weiter. Es gab einige dunkle Tage. Doch wir haben es da raus geschafft", meinte der Ire.

"Lasst euch testen"

Chris Hoy - sechsmaliger Olympiasieger und auch an Krebs erkrankt - habe Jordan dazu inspiriert, die Erkrankung öffentlich zu machen. "Unser wunderbarer Freund Sir Chris Hoy, der ein absoluter Mega-Star ist, hat über seine Krankheit gesprochen. Es ist ähnlich wie bei mir, aber er ist ein deutlich jüngerer Mann", sagte er.

Damit will Jordan auch andere Leute dazu bewegen, sich nicht zu verstecken. "Lasst euch testen, denn in eurem Leben gibt es Chancen und es gibt medizinischen Rat und man kann so viel tun, um das Leben zu verlängern. Macht es. Seid nicht dumm, seid nicht schüchtern", lautet sein Appell.

