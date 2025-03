An diesem Wochenende geht in Melbourne der Start der neuen Formel-1-Saison über die Bühne.

Max Verstappen geht auf seinen fünften WM-Titel in Folge los. Die Voraussetzungen dürften in den vergangenen Jahren jedoch bereits besser gewesen sein für den Niederländer.

Der Zustand seines Red-Bull-Boliden bereite ihm etwas sorgen, wie er gegenüber dem Motorsport-Portal "RaceFans" erklärt: "Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen mehr davon versprochen."

Verstappens Auto 2025? "Hoffentlich nicht zu schlimm"

Dennoch kann er den Start der neuen Saison kaum erwarten: "Aber irgendwie bin ich einfach froh, hier zu sein, denn dann können wir endlich sehen, wo wir stehen. Sonst denkt man immer nur darüber nach und es macht sowieso keinen Sinn. Irgendwann muss man anfangen und hoffentlich ist es nicht zu schlimm."

Dass das erste Rennen der Saison nach einigen Jahren Pause wieder in Australien stattfindet, freue ihn. "Ich bevorzuge es, hierher zu kommen und einfach das erste Rennen zu fahren. So habe ich auch in der Formel 1 angefangen."

