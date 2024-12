Wer spielt gegen wen?

In Zürich wird die Auslosung der Gruppen für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA vorgenommen. Los geht es am Freitag um 12:00 Uhr.

Die Auslosung wird auch live im TV übertragen. Der ORF überträgt ab 11:50 live auf ORF Sport + sowie auf ORF ON, Sky Sport Austria zeigt das Prozedere im kostenlosen Live-Stream auf skysportaustria.at, im TV gibt es die Übertragung auf Sky Sport News.