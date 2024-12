LIVE-Ticker: ÖFB-Team erfährt WM-Quali-Gegner

Am Freitag findet in Zürich die Auslosung der europäischen Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt (ab 12 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Das ÖFB-Team ist dabei in Topf eins mit Kalibern wie England, Frankreich, oder Deutschland mit dabei. Doch auch in den übrigen Töpfen warten interessante Gegner, darunter auch Österreichs Kontrahenten in der vergangenen Nations League: Norwegen (Topf zwei) und Slowenien (Topf drei).

Ausgelost werden sechs Vierergruppen (A bis F), sowie sechs Fünfergruppen (G bis L), angefangen mit Topf eins. Fix bei der WM-Endrunde in gut anderthalb Jahren sind die zwölf Gruppensieger.

Die Gruppenzweiten spielen mit den besten Teams der Nations League, die nicht unter die ersten zwei gekommen sind, im Playoff um die vier restlichen Startplätze.

Im LIVE-Ticker verpasst ihr nichts: