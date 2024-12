Seit 20 Jahren arbeitet der 49-fache Ex-Internationale mit den diversen Nachwuchsteams des ÖFB.

Mit dem neuen Jahrgang (Stichtag ist der 1.1.2009) möchte sich Zsak für die UEFA U17 EURO 2026 qualifizieren und in weiterer Folge die U17-WM-Endrunde in Katar erreichen.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - erklärt Österreichs U16-Teamchef Manfred Zsak, welche interessanten Länderspiele auf seine Burschen im neuen Jahr warten, wie er den neuen Job von Sebastian Prödl als sportlicher Leiter der Nachwuchsteams beim ÖFB sieht und was er sich vom neuen Kompetenz- und Trainingszentrum des Fußballbundes in Wien-Aspern erwartet.

Ogris und Zsak sprechen natürlich auch ausführlich über den Erfolgslauf ihres Ex-Klubs Wiener Austria und analysieren die Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga.

Wen Andy Ogris für seine ganz persönliche "Elf der Saison" nominiert, ob er Torjäger Ronivaldo ins Nationalteam berufen würde und wer für ihn die Tops und Flops des letzten Monate bilden, erklärt er gemeinsam mit Zsak in der 134. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

