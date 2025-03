Österreichs Nationalteam hat wieder einmal ein Entscheidungsspiel verloren.

Wie schon bei der EM 2024 im Achtelfinale gegen die Türkei und zum Abschluss der Nations-League-Gruppenspiele gegen Slowenien gelingt der ÖFB-Auswahl auch im NL-Playoff gegen Serbien kein voller Erfolg.

Österreich schafft es aktuell nicht, die Dominanz auf dem Spielfeld in Tore umzumünzen. "Wir haben im defensiven und offensiven Mittelfeld eine großartige Mannschaft, aber ganz hinten und ganz vorne fehlt uns leider einiges auf die besten Teams in Europa", sagt Fallmann.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Jochen Fallmann, Trainer des Kremser SC, von gewissen Nachlässigkeiten des ÖFB-Goalies und der fehlenden Kaltschnäuzigkeit der Stürmer vor dem gegnerischen Tor.

Auch Ogris wünscht sich, dass Torhüter Alexander Schlager kompromissloser agiert und wünscht sich, dass Arnautovic, Gregoritsch und Baumgartner bei ihren Vereinen wieder mehr Spielzeit erhalten. Für die große Aufgabe "WM-Qualifikation 2026" zeigen sich Fallmann und Ogris optimistisch.

"Einige Ausfälle im ÖFB-Kader sind für mich keine Ausrede. Österreich ist inzwischen breit aufgestellt. Da ist die Quali für die WM quasi Pflicht", meint der 63-fache Ex-Internationale

"Auch wenn Bosnien bereits sechs Punkte am Konto hat, wir brauchen nicht auf die Gruppengegner schauen. Wir sind uns höchstens selbst der größte Gegner", sind sich Fallmann und Ogris einig.

Wie Fallmann eine mögliche Rückkehr der Kremser in die Bundesliga ("Projekt 2030") sieht, wer für ihn die großen Titelfavoriten in der 2. und 3. Liga sind und wie LAOLA1-Experte Andy Ogris den Trainerwechsel beim GAK analysiert und die Spiele zum Auftakt der Meisterrunde ("Rapid holt gegen Salzburg einen Punkt!") bzw. Qualifikationsrunde tippt, erzählt das Duo in der 142. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Hier anhören:

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos