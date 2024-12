Done Deal! Austria Salzburg holt Ex-Bundesliga-Kicker

Personelle Verstärkung für Regionalligist SV Austria Salzburg!

Wie die Mozartstädter in einer Aussendung am Mittwoch bekanntgeben, konnte man sich die Dienste von Defensivallrounder Sebastian Aigner sichern und sich so eine bundesligaerprobte Verstärkung an Land ziehen.

Der 23-Jährige, der zuletzt bei Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz aktiv war, kommt nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit an die Salzach und bietet mit 39 Einsätzen im Oberhaus für den SCR Altach wertvolle Erfahrung für den Aufstiegsaspiranten in die ADMIRAL 2. Liga.

Aigner soll Defensive aufwerten

"Sebi ist eine tolle Verstärkung und ein guter Ersatz für Christoph, der vor seiner Verletzung eine tolle Saison gespielt hat. Die Verpflichtung ist wohl überlegt, Sebastian Aigner bringt Erfahrung aus den beiden oberen Ligen mit, die uns im Frühjahr bestimmt weiterhelfen wird. Er trainiert seit September bei uns und passt auch charakterlich super in die Mannschaft und zur Austria", freut sich Cheftrainer Christian Schaider.

Auch Aigner, der auch als Ersatz für den verletzten Christoph Gruber geholt wurde, ist von der neuen Aufgabe überzeugt und freut sich auf seinen neuen Arbeitgeber:

"Ich freue mich, jetzt offiziell Teil der Austria-Familie zu sein und kann es kaum erwarten, vor unseren Fans zu spielen. Auf eine schöne und erfolgreiche, gemeinsame Zeit."

