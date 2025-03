Das ÖFB-Team spielt gegen Serbien um den Aufstieg in die A-Kategorie der UEFA Nations League und will im Hinspiel in Wien einen Grundstein legen (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Ralf Rangnick setzt bei seiner Rückkehr in den Kader sofort von Beginn weg wieder auf David Alaba, der auch das Kapitäns-Amt inne hat.

Österreichs Aufstellung: Schlager; Mwene, Lienhart, Alaba, Wimmer; Schmid, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner; Gregoritsch, Arnautovic.

Serbien spielt mit: Rajkovic; Erakovic, Gudelj, Babic; Mimovic, Maksimovic, Lukic, Birmancevic; Samardzic; Vlahovic, Jovic.