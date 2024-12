Am 16. Spieltag der Serie A kommt es fast zu einer großen Überraschung. Der FC Venezia holt gegen Juventus Turin auswärts ein 2:2.

Die Gäste führen bis zur Nachspielzeit mit 2:1, ehe Dusan Vlahovic mit einem Elfmeter doch die erste Ligapleite der "Alten Dame" verhindert. Zudem muss ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda bei den Gästen in der 32. Minute verletzt raus.

Davor geht Juve durch Gatti in Führung (19.). Nach der Pause hätte es 2:0 stehen können, allerdings ist das Tor von Yildiz wegen Handspiels irregulär. Somit bleibt Venedig im Spiel und dreht dieses sogar.

Ellertsson (61.) und Idzes (83.) treffen und treiben Juventus am Rande der ersten Liganiederlage. Jedoch begeht Candela tief in der Nachspielzeit ein Handspiel im Sechzehner, was Vlahovic die Chance gibt auszugleichen. Der Serbe (90.+5) nutzt dies und markiert so den 2:2-Endstand.

Als einzige Mannschaft ist Juventus noch ungeschlagen und bleibt mit 28 Punkten Sechster. Es ist das zehnte Unentschieden, das vierte in Folge. Venezia ist Letzter und wartet seit sechs Spielen auf ein volles Erfolgserlebnis.