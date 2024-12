In der 16. Runde der italienischen Serie A siegt die SSC Napoli mit 3:1 bei Udinese Calcio.

Dabei kommen die Gäste besser ins Spiel. In der 21. Minute erhält aber Udinese einen Handelfmeter. Florian Thauvin tritt an, scheitert an Alex Meret, im Nachsetzen kann der Elfmeterschütze aber zur Führung verwerten (22.).

Napoli gelingt Comeback

In weiterer Folge wirkt Napoli verunsichert, bringt bis zur Pause kaum noch etwas zustande. Das ändert sich im zweiten Durchgang, die Conte-Elf bestimmt die Partie, kommt kurz nach Wiederbeginn durch Romelu Lukaku zum Ausgleich (50.).

Damit geben sich die Gäste aber nicht zufrieden. Ein Eigentor von Lautaro Gianetti (76.) und ein Treffer von Andre-Frank Zambo Anguissa (81.) sorgen für einen 3:1-Sieg für Napoli.

Damit schließt Napoli (2./35 Pkt.) an den formstarken Leader Atalanta Bergamo (37 Pkt.) bis auf zwei Punkte an. Inter und Fiorentina (beide 31 Pkt.) haben im Vergleich zum Führungsduo aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Udinese Calcio ist mit 20 Punkten Neunter.

