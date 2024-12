Das abschließende Sonntagspiel der 18. Runde in der Serie A zwischen der AC Milan und der AS Roma endet 1:1.

Reijnders bringt die "Rossoneri" nach einem blitzsauberen Konter in Führung (16.). Nur eine Minute später hat Morata aus kurzer Distanz das 2:0 am Fuß.

Kurz darauf gleicht die Roma aber aus. Dovbyk legt sehenswert ab auf Dybala, der aus zehn Metern zum 1:1 trifft (23.).

Gegen Ende der ersten Hälfte wird es hitzig: Reijnders wird im Strafraum zu Boden gebracht, es gibt aber keinen Elfmeter. Milan-Coach Fonseca regt sich so sehr darüber auf, dass er die Rote Karte sieht und auf die Tribüne muss (43.).

Roma dem Sieg näher

Im zweiten Spielabschnitt gibt es zahlreiche Halbchancen, echte Hochkaräter bleiben aber aus, obwohl die Abwehrreihen beider Teams immer wieder etwas anbieten.

Kurz vor Schluss wird die Roma jedoch immer gefährlicher und hat durch Dybala und Pellegrini den Sieg am Fuß – beide vergeben aber. So bleibt es am Ende beim 1:1.

Die Mailänder bleiben damit Achter und hinken ihren Ansprüchen weiter hinterher. Die Roma klettert einen Platz nach oben und ist nun Zehnter.