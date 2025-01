Dumfries-Doppelpack! Inter stürmt ins Supercup-Endspiel

Inter Mailand stürmt ins Supercup-Finale!

Die "Nerazzurri" setzen sich vor eigenem Publikum im Halbfinale des Supercups gegen Atalanta Bergamo verdient mit 2:0 durch.

Die Gastgeber, bei denen Marko Arnautovic 90 Minuten auf der Bank sitzt, starten besser in die Begegnung und kommen bereits nach zehn Minuten durch Topstürmer Martinez zur ersten guten Gelegenheit. Der Argentinier scheitert aber an Bergamo-Keeper Carnesecchi.

Sechs Minuten später kommen die Gäste zu ihrer besten Möglichkeit in Durchgang eins, Scalvini scheitert per Kopf aber aus kürzester Distanz (16.). Kurz vor der Pause kommt dann nochmal Inter durch Dumfries zu einer Torchance (42.).

Dumfries entscheidet die Partie

Halbzeit zwei gehört klar den Hausherren. Kurz nach Wiederbeginn trifft Dumfries zur verdienten Führung (49.). Nach etwas mehr als einer Stunde erhöht der Rechtsverteidiger mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 (61.).

In Minute 75 erzielt Atalanta durch Ederson noch den vermeintlichen Anschlusstreffer, nach VAR-Check hat dieser aber keine Gültigkeit. So gewinnt Inter am Ende mit 2:0 und steht im Endspiel.

Am Freitag duellieren sich Juventus Turin und AC Milan (ab 20 Uhr im LIVE-Ticker) um das zweite Finalticket.

Diese ÖFB-Kicker sind ab Sommer 2025 vereinslos