Der ehemalige Red-Bull-Salzburg-Akteur Takumi Minamino hat sich mit der AC Monaco auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Wie der Verein am Dienstag bestätigt, wird das Arbeitspapier mit dem mittlerweile 30-jährigen Japaner um ein weiteres Jahr bis Juni 2027 verlängert. Cheftrainer Adi Hütter darf somit weiterhin auf die Dienste des Offensivspielers bauen.

Minamino wagte im Jänner 2020 nach vielen erfolgreichen Jahren und 199 Pflichtspielen bei Red Bull Salzburg den Sprung in die Premier League zum FC Liverpool. Dort konnte er sich jedoch nie richtig durchsetzen, 2022 folgte der Wechsel nach Monaco.

Unter Hütter ist Minamino Stammspieler und in dieser Spielzeit in 33 Spielen an elf Toren beteiligt. Erst im Jänner feierte er seinen 30. Geburtstag und ist damit der älteste Spieler im Kader des österreichischen Trainers.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Takumi Minamino pour une saison supplémentaire 🤝



Le milieu de terrain offensif japonais est désormais lié au Club jusqu’en juin 2027 🔝#Minamino2027 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 4, 2025