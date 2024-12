Der FC Liverpool gewinnt zum Abschluss der 17. Runde der Premier League bei Tottenham Hotspur mit 6:3.

Die Reds legen stark los, Salah verbucht die ersten Top-Chancen (3., 18.). In der 23. Spielminute klingelt es erstmals im Spurs-Netz, Diaz köpft nach Alexander-Arnold-Traumflanke aus kurzer Distanz ein (23.). Der Tabellenführer bleibt am Drücker, Mac Allister drückt den Ball über die Linie (36.).

Noch vor dem Pausentee kommt Tottenham wieder heran, Maddison schlenzt das Leder unhaltbar ins Eck (41.). Doch Szoboszlai bezwingt Spurs-Keeper Forster in der Nachspielzeit und stellt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (45.+1).

Auch in der zweiten Halbzeit ist Liverpool die spielbestimmende Mannschaft und präsentiert sich in Torlaune. Salah schnürt innerhalb von sieben Spielminuten einen Doppelpack (54., 61.). Kulusevski (72.) und Solanke (83.) halten die Hoffnungen der Hausherren am Leben. Diaz mit seinem zweiten Treffer macht den Deckel endgültig drauf (85.).

Liverpool nützt den Patzer des FC Chelsea beim FC Everton (hier nachlesen >>>) aus, liegt bei einem Spiel weniger nun vier Punkte vor den Blues. Tottenham bleibt wiederum an der elften Stelle hängen.

