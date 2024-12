Manchester United muss sich dem AFC Bournemouth im letzten Spiel vor Weihnachten klar geschlagen geben.

Die "Red Devils" unterliegen den "Cherries" am Sonntagnachmittagin der 17. Runde der Premier League im heimischen Old Trafford mit 0:3. Es ist die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge, nachdem man am Donnerstag bereits im EFL-Cup gegen Tottenham Hotspur unterlag (alle Infos >>>).

Die Mannschaft von Cheftrainer Ruben Amorim muss bereits nach rund einer halben Stunde den ersten Dämpfer hinnehmen - Abwehr-Youngster Huijsen trifft nach einer Freistoßflanke per Kopf zum 1:0 für die Gäste (29.).

Bournemouth erwischt "Red Devils" eiskalt

Die Hausherren kommen zwar zu hochkarätigen Torchancen, am Ende geht es aber mit 0:1 in die Halbzeitpause.

Etwa 15 Minuten nach Wiederanpfiff setzt es für ManUnited den nächsten Dämpfer - Mazraoui foult Christie im Sechzehner, Kluivert verwandelt den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0 (62.). Doch die Gäste haben nicht genug: Semenyo veredelt eine Traumkombination und setzt mit dem 3:0 den Schlusspunkt.

Manchester United muss nach dem 17. Spieltag somit mit Rang 13 vorliebnehmen, der AFC Bournemouth setzt sich sensationell auf Tabellenplatz fünf.

Chelsea-Siegesserie reißt

Der FC Chelsea teilt am 17. Spieltag mit dem FC Everton die Punkte.

Die "Blues" kommen im Goodison Park am Sonntagnachmittag nicht über ein 0:0 hinaus. Es ist der erste Punktverlust seit wettbewerbsübergreifend acht Spielen.

Die letzten fünf PL-Spiele entschied die Maresca-Truppe für sich. Chelsea bleibt als Tabellenzweiter an Spitzenreiter FC Liverpool dran, Everton sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller und liegt auf Rang 15.

Der FC Fulham und Southampton trennen sich ebenfalls 0:0, Wolverhampton gewinnt beim Debüt von Neo-Coach Vitor Pereira mit 3:0 gegen Leicester City.

