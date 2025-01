Arsenal muss nach drei Ligasiegen in Folge wieder ein Remis hinnehmen.

Am 20. Spieltag der englischen Premier League spielt der FC Arsenal bei Brighton and Hove Albion nur 1:1 und verliert damit etwas an Boden auf Spitzenreiter Liverpool.

Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Zweiten läuft es zuerst ausgeglichen. Beide Teams wollen eher sicher spielen - bis zur 16. Minute.

Mit der ersten Chance treffen die Nord-Londoner: Saka-Ersatz Nwaneri kann über die rechte Seite sein Tempo gegen Estupinan ausspielen, nachdem Ödegaard-Vertreter Merino den 17-Jährigen in Szene setzt. Souverän kann der junge Engländer ins lange Eck einschieben (16.).

Länger als eine Viertelstunde dauert es zur nächsten guten Chance - diesmal für Brighton. Adingra verzieht aber aus vielversprechender Position, nachdem Jorginho am eigenen Sechzehner die Kugel verliert.

Brighton steigert sich nach Seitenwechsel

Zur Pause bleibt Nwaneri übrigens in der Kabine. Auch, weil der Torschütze wegen Zeitspiels bei der Ausführung einer Ecke mit Gelb verwarnt wurde, kommt Martinelli neu in die Partie.

Ab der 50. Minute nimmt die Partie zumindest hinsichtlich der Emotionen zu. Das "gipfelt" schließlich in der 59. Minute, als Saliba einen Kopf-Zusammenstoß mit Pedro initiiert - der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Woraufhin der Gefoulte selbst antritt und ins rechte obere Eck verwandelt.

Im Anschluss bringen beide Coaches angeschlagene Schlüsselspieler. Hürzeler wechselt Eins-gegen-Eins-Spezialist Mitoma ein, Bei Arteta kommt Kapitän Ödegaard in die Partie. An den fehlenden Chancen auf beiden Seiten ändert das nichts, wobei Brighton mittlerweile sogar Vorteile hat.

Minteh verpasst die Wende

Minteh hat in der Schlussphase die Riesen-Möglichkeit auf die Wende. Aus ähnlicher Position wie Nwaneri beim 1:0 schießt der Flügelspieler am langen Eck vorbei (76.) - Ayari und Mitoma verpassen die Kugel nur knapp. Im Gegenzug hat Rice die erste klare Chance für Arsenal im zweiten Durchgang.

In den letzten Minuten versuchen die "Gunners" offensiv mehr, es bleibt jedoch beim 1:1, wodurch Arsenal bei 40 Punkten steht. Brighton ist mit 28 Punkten Zehnter und hat mittlerweile schon zehn Remis in dieser PL-Saison eingefahren.

