Gelungener Start ins neue Jahr für den FC Arsenal!

Die "Gunners" bezwingen den FC Brentford am 19. Spieltag der Premier League auswärts mit 3:1.

Dabei gerät das Team von Mikel Arteta zunächst in Rückstand. Die "Bees" nutzen einen Fehlpass von Ödegaard aus, Mbeumo setzt sich gegen Calafiori durch, die Sicht von Keeper Raya ist verdeckt (13.). In der 29. Minute beweist Jesus einmal mehr seine starke Form und sorgt für den Ausgleich der Gäste. Mit diesem Spielstand geht es in die Kabine.

Schneller Doppelschlag in Halbzeit zwei

Arsenal gelingt dann der perfekte Start in Hälfte zwei. Zunächst versucht es wieder Jesus, sein Schuss kann aber geblockt werden. Den Abpraller versenkt dann aber Merino (50.).

Nur drei Minuten später klingelt es dann wieder, Martinelli sorgt für den 3:1-Endstand der "Gunners".

Brentfords Comeback bleibt aus, Arsenal fährt den ersten Sieg im Kalenderjahr 2025 ein. Mit 39 Punkten liegt man damit auf Platz zwei, sechs Punkte hinter Leader Liverpool, der ein Spiel weniger gespielt hat. Brentford ist mit 24 Punkten Zwölfter.