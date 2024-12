Horror-Halbzeit: Manchester United verliert trotz Steigerung

Manchester United zeigt bei der 0:2-Heimniederlage am 19. Spieltag der Premier League gegen Newcastle United zwei absolut verschiedene Gesichter.

Die "Red Devils" wirken nach vier Niederlagen aus den letzten fünf Partien vom Start an verunsichert - und erleben auch einen denkbar schlechten Beginn. Hall hat links zu viel Platz und findet per Flanke Isak, der aus kurzer Distanz einnickt (4.).

Ein Hallo-Wach-Effekt setzt bei ManUnited daraufhin nicht ein. Stattdessen werden die "Magpies" ab der 10. Minute noch gefährlicher - und erhöhen in der 19. Minute auf 2:0.

Diesmal erhält Gordon am linken Flügel nur Begleitschutz, bringt die Flanke in den Fünfer, wo Ex-Rapidler Joelinton sicher einnickt.

Auch anschließend kann Manchester dem Gegner überhaupt nichts entgegensetzen. Isak (30.) macht ein Abseitstor, eine Minute später knallt Tonali die Kugel an die Stange.

Höchststrafe für 42-Millionen-Mann leitet Umschwung ein

Kurz nach der Tonali-Chance reagiert Amorim auf die verheerende Performance in den ersten 30 Minuten und wechselt Zirkzee - der im Sommer für 42 Millionen Euro von Bologna kam - für Eigengengewächs Mainoo aus. Letzterer ist sofort ein Lichtblick fürs Spiel der "Red Devils", die im Anschluss zu ihren einzigen zwei Chancen in der ersten Hälfte kommen.

Den minimalen Positivtrend kann die Amorim-Elf nach der Pause nicht nur fortsetzen, man präsentiert sich sogar insgesamt stark verbessert. Weil sich Newcastle vermehrt hinten hineinstellt, kommt der englische Rekordmeister auch zu einigen Möglichkeiten.

So lässt Mainoo (59.) aufhorchen, bevor Maguire (60.) nur knapp per Stangen-Flugkopfball scheitert. Yoro (74.) scheitert nur haarscharf. Auch von den Spielanteilen ist ManUnited im zweiten Durchgang deutlich überlegen, das münzt man allerdings nicht in Tore um.

Newcastle bleibt ohne Gegentor und stellt damit die starke Form ein weiteres Mal unter Beweis. Die "Magpies" halten bei 32 Zählern auf Rang fünf, während Manchester Tabellen-14. bleibt.

Chelsea bleibt bei Aufsteiger unter den Erwartungen

(Text wird unterhalb des Videos fortgesetzt)

Der FC Chelsea bleibt im dritten Ligaspiel in Serie sieglos. Mit 0:2 verlieren die "Blues" bei Aufsteiger Ipswich Town, das schon in der 12. Minute durch einen Delap-Elfmeter in Führung geht. Spielbestimmend ist Chelsea zwar danach, doch der Ausgleich fällt nicht.

Stattdessen kommt Ipswich auch gut in den zweiten Durchgang. Delap startet nach einem Fehlpass einen Konter, wonach Hutchinson das 2:0 markiert (53.).

Mit dem 2:0 scheinen die "Blues" gebrochen, bringen danach kaum noch Offensivaktionen an und verlieren tatsächlich beim großen Underdog. Dadurch fällt Chelsea auf Rang vier, während sich Ipswich Town auf Rang 18 schiebt.

Aston Villa und Brighton and Hove Albion spielen 2:2. Adingra (12.) bringt die Gäste zwar in Führung, Watkins (36.) kann per Elfer aber ausgleichen.

Rogers (47.) dreht die Partie kurz nach der Pause zugunsten der Hausherren. In der 81. beschert Lamptey mit seinem Tor Brighton noch einen Punkt. Die Tabellennachbarn liegen auf den Rängen neun (Aston Villa/29 Punkte) und zehn (Brighton/27).

