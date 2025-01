Amorim bestätigt: So geht's bei Maguire und ManUnited weiter

Seit Jahren ist die Häme gegenüber Harry Maguire groß.

Trotzdem spielt der mittlerweile 31-Jährige auch heuer eine tragende Rolle bei Manchester United - zumindest seit der Ankunft von Neo-Coach Ruben Amorim.

Denn nachdem Maguire von einer Verletzung zurückgekommen war, erhielt er zuerst nur ein paar Minuten. Die letzten vier Matches absolvierte der 64-fache englische Nationalspieler über die volle Distanz.

Obwohl Manchester United in diesem Zeitraum nur drei Punkte holte und zwei Gegentore im Schnitt kassierte, planen die "Red Devils" weiterhin mit Maguire. Wie Manager Amorim bestätigt, wird der im Sommer 2025 auslaufende Vertrag des Verteidigers per Option um ein Jahr verlängert: "Wir brauchen ihn sehr", so der Portugiese, der allerdings auch eine Steigerung von Maguire fordert.

Maguire "muss sich verbessern"

Und das nicht nur "auf dem Platz", wie Amorim bekräftigt: "Wir kennen die Situation, die er hier hatte. Er muss sich aber als Führungsspieler verbessern, denn wir brauchen dringend einen Anführer am Feld."

