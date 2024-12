Michael Gregoritsch hat endlich zugeschlagen!

Beim 3:2-Erfolg des FC Freiburgs über Ralph Hasenhüttls VfL Wolfsburg in Runde 14 der Deutschen Bundesliga trägt sich der Österreicher in die Torschützenliste ein.

Alles der Reihe nach: Die erste Hälfte verläuft beinahe torlos, die Freiburger haben gegen recht tiefstehende Wolfsburger ihre Probleme in der Offensive. Ein Standard sorgt dann für die Erlösung. Höler leitet eine Ecke von Grifo per Ferse vors Tor, wo Kübler am schnellsten ist und zum 1:0 einschießt (42.).

Kurz nach Wiederanpfiff legen die Breisgauer nach, wieder ist es eine Ecke, wieder ist es Kübler. Den Assist liefert dabei Gregoritsch, dessen Kopfball vor dem Tor aufspringt, sodass Kübler einköpfen kann (51.).

Erster Saisontreffer für Gregoritsch

Gut zehn Minuten später darf Gregoritsch dann sein erstes Saisontor (in der Liga) bejubeln. Er leitet die Aktion auch ein, wird später von Doan bedient und haut die Kugel ins linke Eck (61.). Nach dem Treffer ist für den ÖFB-Stürmer Schluss, es kommt Dinkci (62.) aufs Feld.

In der 75. Minute meldet sich Wolfsburg aber zurück, Joker Wind zieht ab und verkürzt auf 1:3.

Keine zehn Minuten später machen es die Gäste dann nochmal gehörig spannend, Svanberg (83.) erzielt das 2:3. Das sollte am Sieg der Hausherren aber nichts mehr ändern. Höler macht in der Nachspielzeit noch vermeintlich den Deckel drauf, das Tor zählt aber nicht.

Freiburg zieht somit mit 24 Punkten an Wolfsburg vorbei und ist Fünfter, die Truppe von Hasenhüttl liegt mit drei Zählern weniger unmittelbar dahinter.

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga