Matchwinner Openda! Leipzig ringt Frankfurt nieder

Der RB Leipzig gewinnt am 14. Spieltag der Deutschen Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1.

Die Ostdeutschen gehen in Halbzeit eins bereits nach knapp 20 Minuten in Führung - ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner legt für Torschütze Sesko (19.) zum 1:0 vor. Der Stürmer ist nach einem Abpraller der Schnellste und köpft den Ball ansehnlich in die Maschen.

Die Gäste aus Frankfurt kommen noch vor der Pause zum Ausgleich: Uzun bedient Brown (40.) perfekt, der Flachschuss ist für Torwart Vandevoort unhaltbar.

Nach dem Seitenwechsel trifft Seskos Sturm-Partner Openda (52.) per Schuss ins linke Eck entscheidend zum 2:1, wieder ist Baumgartner der Vorlagengeber. Die Eintracht findet nach dem zweiten Gegentreffer keine Antwort und verliert nach dem 0:3 im DFB-Pokal binnen elf Tagen erneut gegen Leipzig.

In der Tabelle bleibt Frankfurt mit 27 Punkten Dritter, ist aber punktgleich mit Verfolger Leipzig, der nur aufgrund des Torverhältnisses (+8 zu +14) zurückliegt.

ÖFB-Legionäre im Einsatz:

Nicolas Seiwald (RB Leipzig) - 90 Minuten

Xaver Schlager (RB Leipzig) - bis zur 66. Minute

Christoph Baumgartner (RB Leipzig) - 90 Minuten, 2 Assists