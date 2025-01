Der Transfer-Poker um Augsburg-Star Ruben Vargas soll nach zähen Verhandlungen ein Ende gefunden haben.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll der technisch versierte Offensivspieler, dessen Vertrag beim Klub aus der Deutschen Bundesliga im kommenden Sommer auslaufen würde, noch im Winter beim FC Sevilla unterschreiben.

Der Spieler soll noch am Donnerstag den Medizincheck absolvieren und in Andalusien einen Vertrag bis 2029 erhalten. Augsburg nimmt durch den Transfer noch eine Summe in Höhe von 2,5 Millionen Euro plus möglicher Boni ein. Das Startgebot des FC Sevilla lag noch bei 1,5 Millionen Euro.

Vargas wechselte 2019 aus Luzern zu den "Fuggerstädtern" und zählte - Verletzungspause ausgenommen - seither stets zum Stammpersonal. Insgesamt kommt er in Augsburg auf 161 Einsätze, in denen ihm 23 Tore und 19 Assists gelangen.

In dieser Saison kam der 50-fache Nationalspieler der Schweiz unter Jess Thorup wettbewerbsübergreifend zehn Mal zum Einsatz und verpasste sechs Partien aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk. Ein Treffer glückte ihm nur in der Pokalpartie gegen den Karlsruher SC.

