Union Berlin hat einen Nachfolger für Bo Svensson gefunden.

Künftig wird der Verein des ÖFB-Duos Christopher Trimmel und Leopold Querfeld von Steffen Baumgart trainiert. Über Vertragsdetails machte der Klub keine Angaben.

Für Baumgart ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, war er doch von 2002 bis 2004 Spieler der "Eisernen". In 68 Pflichtspielen steuerte der gebürtige Rostocker 22 Treffer und acht Vorlagen bei. Zuletzt trainiert er in 27 Spielen den HSV.

"Der richtige Trainertyp"

Neben Baumgart kehren auch mit Co-Trainer Sebastian Bönig und Spielanalyst Adrian Wittmann zwei langjährige Unioner zurück. Als Torwart-Trainer ist bei den Köpernickern Michael Gspurning tätig.

"Wir haben uns für Steffen Baumgart entschieden, weil wir überzeugt davon sind, dass er der richtige Trainertyp für uns ist. Seine Art, eine Mannschaft zu führen, Spieler zu fördern und zu fordern, war ein wichtiger Aspekt unserer Entscheidung. Hinzu kommt, dass er Bundesligaerfahrung mitbringt und Union bestens kennt", so Geschäftsführer Horst Heldt.

Baumgart wird am 2. Jänner sein erstes Training leiten. Drei Tage später folgt ein Testspiel gegen Holstein Kiel, ehe am 11. Jänner in der Deutschen Bundesliga gegen Heidenheim das Pflichtspiel-Debüt erfolgt. Union Berlin belegt derzeit den zwölften Tabellenplatz.

