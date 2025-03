Bayern-München-Star Alphonso Davies hat sich im Länderspiel Kanadas gegen die USA (2:1) in der Nacht auf Montag schwer verletzt.

Der 24-Jährige musste bereits in der zwölften Minute verletzt ausgewechselt werden und gab im Anschluss gegenüber Reportern zunächst Entwarnung. Wie die "Bild" zunächst berichtet und von Vereinsseite im Anschluss bestätigt wird, wurde bei weiteren Untersuchungen in München nun jedoch ein Kreuzbandriss diagnostiziert.

Davies, der seinen Vertrag erst unlängst bis 2030 verlängerte, droht nun eine Ausfallszeit von mindestens sechs Monaten. Noch am Mittwoch steht die Operation am rechten Knie an. Bayerns Linksverteidiger-Optionen für den Saisonendspurt reduzieren sich somit auf Raphaël Guerreiro und Hiroki Ito.

Auch Upamecano fällt aus

Auch Innenverteidiger Dayot Upamecano zog sich während der Länderspielpause eine schwerere Verletzung zu. Beim Franzosen wurden laut Vereins-Mitteilung "freie Gelenkkörper im linken Knie" festgestellt. Damit fällt Upamecano für "mehrere Wochen" aus.

"Bei Länderspielpausen besteht leider immer die Gefahr, dass Spieler verletzt zurückkommen – diesmal hat es uns besonders hart getroffen. Die Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano wiegen schwer für den FC Bayern", wird Sportvorstand Max Eberl zitiert.

"Phonzy wird auf seinem Weg zurück alle Unterstützung bekommen, die er braucht. Auch Upa werden wir in den kommenden Wochen eng begleiten und gehen davon aus, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht. Unser Kader ist stark und wird diese Ausfälle auffangen. Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken. Die Qualität ist da, um weiter unsere großen Ziele zu verfolgen."

Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga