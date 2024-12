Schock in St. Pölten! Erfolgstrainerin Brancao schmeißt hin

Paukenschlag bei den Frauen des SKN St. Pölten!

Wie am Samstag bekannt wird, trennen sich die "Wölfinnen" mit sofortiger Wirkung von Cheftrainerin Liese Brancao und stehen damit kurz nach der Champions-League-Niederlage gegen Hammarby (Spielbericht >>>) ohne Cheftrainerin da.

Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses erfolgt dabei auf die Bitte der Brasilianerin: "Wir sind dieser nachgekommen. Beide Seiten sind der Meinung, dass der Zeitpunkt für Veränderungen und neue Energie gekommen ist. Natürlich war die Entscheidung keine leichte."

Suche nach einer Nachfolge läuft

Brancao war seit 2016 bei den Niederösterreicherinnen aktiv. Nach zwei Jahren als sportliche Leiterin wechselte die 43-Jährige 2018 in das Amt der Übungsleiterin, das sie seither erfolgreich innehatte.

Neben sieben Meistertiteln und sechs Cupsiegen führte Brancao den SKN drei Mal in Folge in die Champions League. "Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir hier zusammen erreicht haben - auf und auch neben dem Fußballplatz", so Brancao über die gemeinsame Zeit in St. Pölten, die für Co-Trainer Andreas Biritz ebenfalls beendet ist.

Die Suche nach einer Nachfolge läuft inzwischen bereits an. Mit Beginn der Vorbereitung Anfang Jänner könnten die Niederösterreicherinnen bereits ein neues Gesicht präsentieren.