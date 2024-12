Vitória Guimarães springt auf Rang zwei der Conference-League-Tabelle!

Die Portugiesen fahren auswärts bei St. Gallen einen 4:1-Sieg ein und halten nun bei 13 Punkten - zwei Zähler hinter dem FC Chelsea, der nach fünf Runden weiter das Punktemaximum hat.

In der Schweiz sorgen João Mendes (33.) Gustavo (58.), Alberto Costa (84.) und Samu (90.+4) für die Tore. St. Gallen, bei denen Albert Vallci in der Innenverteidigung durchspielt und vor dem Pausenpfiff Gelb sieht, gelingt durch Kevin Csoboth (66.) nur mehr der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Auch für Stefan Savic setzt es eine Niederlage. Er wird beim 0:3 gegen Rapids Gegner aus Runde vier, die Shamrock Rovers, nach 79 Minuten für Borac Banja Luka ausgewechselt. Die Rovers springen auf Rang sechs.

Siege gibt es zudem für FK Mladá Boleslav (1:0 gegen Jagiellonia Bialystok), Panathinaikos (2:0 bei The New Saints FC) und Pafos (2:0 gegen NK Celje). KAA Gent fertigt TSC Backa Topola mit 3:0 ab und ist mit neun Punkten in Schlagdistanz zu den Top-Acht.

