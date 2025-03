Spiel gedreht! BVB nach Sieg in Lille im CL-Viertelfinale

presented by

Was für ein Abend für Borussia Dortmund!

Die Elf von Cheftrainer Niko Kovac muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei OSC Lille bereits früh einem Rückstand hinterherlaufen, kann am Ende aber verdient einen 2:1-Auswärtssieg und damit durch einen Gesamtscore von 3:2 den Aufstieg in das Viertelfinale fixieren.

Doch der Reihe nach, denn in Minute fünf schockt der Gastgeber aus der Ligue 1 die Elf von ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer, der in der Startelf steht, zunächst mit dem Führungstor durch David. In weiterer Folge versucht der BVB zurückzukommen, schafft dies aber vorerst nicht.

BVB dreht Partie im zweiten Durchgang

So geht es, nach weiterem Hin und Her mit einer knappen Führung für Lille in die Pause. Kurz nach Wiederbeginn versuchen es die Westfalen wieder - mit Erfolg!

Denn Meunier trifft Guirassy im Sechzehner minimal und provoziert so einen glücklichen Elfmeter für den BVB. Diese Chance lässt sich Kapitän Cam nicht nehmen, der auf 1:1 in Minute (54./Elf.) stellt.

Danach spielt nur mehr der BVB, der durch Ex-Salzburg-Akteur Adeyemi in Minute 62 die Querlatte trifft. Kurz darauf schiebt Beier allerdings zum 2:1 für Schwarz-Gelb ein und lässt die mitgereisten Fans jubeln (65.).

Im Anschluss steckt Dortmund etwas zurück, Lille wird nochmals stärker, kann in der Schlussphase aber nichts mehr bewirken. So bleibt es beim knappen, aber nicht unverdienten Aufstieg der Gäste, die im Viertelfinale, beginnend mit dem Auswärtsspiel, auf den FC Barcelona trifft. Spieltermine sind der 9. April und 16. April.

ÖFB-Legionäre im Einsatz:

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund): Über 90 Minuten