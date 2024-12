Champions League LIVE: OSC Lille - Sturm Graz

Sturm Graz trifft an Spieltag sechs der Champions League auswärts auf OSC Lille (JETZT im LIVE-Ticker >>>).

Die Franzosen stehen in der Ligue 1 auf dem vierten Platz und haben damit acht Zähler Rückstand auf den ersten PSG. Zuletzt siegte Lille 3:1 daheim gegen Stade Brest.

In der Königsklasse läuft es ebenso gut: Zuletzt feierte der OSC einen 2:1-Sieg gegen den FC Bologna. Damit steht Lille aktuell auf Rang zehn.

Sturm siegte am letzten Wochenende in der Liga 3:0 bei der WSG Tirol und steht damit auf Rang eins mit 36 Punkten. So sind die Steirer drei Zähler vor der Wiener Austria.

In der Champions League konnte zuletzt der erste Sieg gefeiert werden: Gegen den FC Girona konnten die "Blackies" daheim 1:0 gewinnen.

