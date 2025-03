Bitterer Nachmittag für die Grazer Youngsters!

Trotz großer Vorteile über die gesamte Spieldauer verliert der SK Sturm im Achtelfinale der UEFA Youth League gegen Titelverteidiger Olympiakos Piräus erst im Elfmeterschießen mit 4:5 (1:1 nach 90 Minuten). Die Youth-League-Kampagne geht damit für die Grazer zu Ende.

Vor beeindruckender Kulisse (über 5.500 Zuschauer) können die jungen Grazer bereits in der ersten Hälfte klare Vorteile verbuchen. Bis zur Pause ist die Partie ziemlich zerfahren, es kommt nach Fouls auf beiden Seiten zu einigen Unterbrechungen. Nichtsdestotrotz hat Leon Grgic die ersten Topchancen für die "Blackies" (13., 27.).

Nach der Halbzeitpause baut Sturm die eigene Dominanz noch weiter aus. Schon früh nach Wiederbeginn ergeben sich nach einem Corner und einem Freistoß zwei gute Möglichkeiten. Senad Mustafic (51.) verpasst nur knapp das lange Eck.

Latte rettet, dann der Rückstand

Aus dem Nichts gehen die Griechen auf einmal fast in Führung. Lamin Sillah köpft nach einer Halbfeldflanke an die Latte, Sturm kann noch rechtzeitig zur Ecke klären. Mit diesem Corner stellt Olympiakos auf 1:0, Antonis Papakanellos nickt ein (61.).

Vom unglücklichen Rückstand sind die Steirer sichtlich geknickt, investieren zwar nach wie vor mehr, doch die Gelegenheiten bleiben aus. Für den Gegner ergeben sich hingegen immer wieder vielversprechende Konter.

Die Chance von Sturm bleibt in der Schlussphase aber noch am Leben. Richmond Osayantin hat den Ausgleich am Fuß, Olympiakos-Goalie Georgios Kouraklis pariert aber stark (85.). Hödl verpasst wenig später den nächsten Sitzer, der Innenverteidiger scheitert per Kopf aus vier Metern an Kouraklis (88.).

Koita mit dem späten Willens-Tor

In der vierten Minute der Nachspielzeit schafft Sturm den Ausgleich doch noch. Youba Koitas Kopfball wird vom starken Keeper zwar noch abgewehrt, den Nachschuss bringt der Malier aber im Tor unter.

Anschließend drängen die Grazer noch auf das zweite Tor, wollen ein Elferschießen noch verhindern. Es gelingt nicht, erneut müssen die "Blackies" ins Shootout. Anders als gegen Zagreb muss sich Sturm diesmal geschlagen geben, verliert mit 4:5 im Elferschießen, nachdem Martin Kern den fünften Elfer der Grazer verschießt.

"Eine schmerzhafte Niederlage vor diesen Fans, es war Gänsehautstimmung. Wir haben mehr Chancen vorgefunden", sagte Sturm-Kapitän Leon Grgic.

Coach Wurm sah phasenweise ein Spiel auf ein Tor. "In der zweiten Hälfte haben wir sie an die Wand gespielt. Heute als überlegene Mannschaft zu verlieren, fühlt sich bitter an. Ich wäre gerne mit meinen Jungs nach Salzburg gefahren."

