"Sehr ärgerlich!" - Sabitzer hadert mit Leistung gegen Barca

Trainer Pep Guardiola war am Mittwoch trotz der nächsten Niederlage von Manchester City um Fassung bemüht.

Sein Team habe "wirklich gut gespielt", erklärte der Spanier nach dem 0:2 bei Juventus Turin in der Champions League. Englands Meister droht bei noch zwei ausstehenden Spielen in der Ligaphase das Aus. Davon ist Borussia Dortmund zwar weit entfernt, die Enttäuschung über die 2:3-Heimniederlage gegen den FC Barcelona war aber spürbar (Zum Spielbericht >>>).

Die zweite Niederlage im sechsten CL-Spiel lässt Dortmund weiter alle Chancen auf die Top acht. "Wenn uns wer vor der Saison gesagt hätte, dass wir so dastehen, hätten wir es wahrscheinlich genommen", sagte ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer bei Sky über die Lage des aktuell neuntplatzierten BVB, der im Jänner noch auf den FC Bologna und Schachtar Donezk trifft.

ManCity weiter in prekärer Situation

"Sehr ärgerlich" war sie dennoch. "Das war für den neutralen Zuschauer vielleicht sehr unterhaltsam, aber wir können uns davon gar nichts kaufen", befand Sabitzer. Er stieß sich nach zweimal erfolgreicher Aufholjagd vor allem am entscheidenden Treffer von Ferran Torres (85.) im Finish. "Ein komplett dummes und unnötiges Gegentor, wo wir uns selber ein Tor schießen eigentlich. Das darf nicht passieren auf dem Niveau."

In der Lage Dortmunds wäre City derzeit nur allzu gerne. Vor den abschließenden Partien gegen Paris Saint-Germain und FC Brügge liegen die "Citizens" nur einen Punkt über dem "Strich" auf Platz 22. "Sehr enttäuschend", sagte Mittelfeldmann Ilkay Gündogan. "Im Moment fühlt es sich so an, dass jeder Angriff gegen uns gefährlich ist und wir etwas leichtsinnig sind, wenn wir den Ball verlieren."

Guardiola, dessen Elf wettbewerbsübergreifend nur eines der vergangenen zehn Spiele gewann, sah das anders. "Wir haben gut gespielt. Wir haben heute nicht viele Bälle verloren", betonte er. "Gegen italienische Teams ist das nicht so einfach, die stehen tief und sind Meister in solchen Situationen. Wir haben alles gegeben, sie haben alles versucht. Juventus ist eine gute Mannschaft", betonte er.

