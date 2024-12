Für den SK Sturm steht am sechsten Spieltag der UEFA Champions League-Saison ein schwieriges Auswärtsmatch in Lille an (ab 18:45 im LIVE-TICKER>>>).

Dabei wird die Mannschaft von Interimstrainer Jürgen Säumel in ungewohntem Look auflaufen: Da in Frankreich Werbung für Bier nicht erlaubt ist, darf der Schriftzug von Sturms Hauptsponsor Puntigamer nicht wie gewohnt am Trikot der Grazer Kicker aufscheinen.

Einen anderen Sponsor wird man trotz des Bier-Verbots in Nordfrankreich nicht auf der Brust der "Blackies" sehen, wie Sturms Geschäftsführer Wirtschaft, Thomas Tebbich der "Kleinen Zeitung" verrät: "Wenn man einmal die Aufschrift auf dem Trikot ändert, muss man dabei bleiben"

Im Jänner stehen in der "Königsklasse" noch die Spiele gegen Atalanta Bergamo und RB Leipzig an, wo die Grazer wieder wie gewohnt ihren Hauptsponsor am Trikot tragen werden.

