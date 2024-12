In der Champions League kommt es am Mittwoch (21:00 Uhr im LIVE-Ticker) zu einem wahren Gipfeltreffen.

In Dortmund empfängt die Borussia mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer den in der Ligaphase bisher ebenfalls souveränen FC Barcelona. Trainer der Katalanen ist Hansi Flick, was zusätzliche Brisanz bringt. Für den ehemaligen DFB-Chefcoach ist es der erste Pflichtspielauftritt in Deutschland als Trainer des FC Barcelona.

Barcelona lag vor der sechsten Runde als Dritter der Champions-League-Tabelle ein Tor vor den viertplatzierten Dortmundern. Die Spanier haben wie der BVB in den ersten fünf Spielen nur eine Niederlage kassiert und sonst alle Partien gewonnen. Beide Teams haben gute Chancen auf den direkten Achtelfinaleinzug.

"Ich glaube nicht, dass es morgen einen Favoriten gibt. Es werden zwei Mannschaften auf gleichem Niveau sein, und die Tagesform wird eine große Rolle spielen", äußerte sich Dortmunds Trainer Nuri Sahin vor dem Spiel vorsichtig.

"Suche nicht nach einer Ausrede"

(Artikel wird unterhalb fortgeführt)

Nicht dabei sein kann Innenverteidiger Niklas Süle, bei dem erneut eine Verletzung an der rechten Syndesmose auftrat. "Es ist schon sehr, sehr bitter, weil wir Niki sehr, sehr gebraucht haben", sagte Sahin. Gegen Barca muss der BVB-Coach zudem auf Spielmacher Julian Brandt und Innenverteidiger Waldemar Anton verzichten.

Ob Stürmer Maximilian Beier spielen kann, ist noch offen."Ich suche nicht nach einer Ausrede", meinte Sahin. "Aber es ist eine Tatsache, dass die Belastung vor allem für Nationalspieler fast unerträglich ist."

Entmutigen lassen will sich Sahin, bei dem Sabitzer zuletzt im Mittelfeld-Zentrum gesetzt war, davon nicht. "Wir werden sehr, sehr mutig sein. Wir werden unsere Idee nicht ändern", versicherte der 36-Jährige. So schwach man sich bei der Generalprobe am Samstag in Mönchengladbach (1:1) präsentierte - zu Hause hat Dortmund in dieser Saison noch kein Spiel verloren.

Barca zuletzt am schwächeln

Barca kommt zwar als spanischer Tabellenführer, hat aber nur eines der vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen. Wozu die Katalanen unter Flick fähig sind, haben sie in dieser Saison aber bereits mit klaren Siegen gegen Bayern München (4:1) und im "Clasico" gegen Real (4:0) unter Beweis gestellt.

"Das ist ein sehr, sehr guter Gegner mit einem außergewöhnlichen Trainer, der es in kürzester Zeit geschafft hat, seine Ideen in die Mannschaft zu bringen", sagte Sahin, für den es auch ein Wiedersehen mit Robert Lewandowski gibt. Der Barcelona-Stürmer war mit dem BVB 2011 und 2012 Meister. Sein damaliger Kollege Sahin verabschiedete sich nach dem Titel 2011 zu Real.

Ein hochklassiges Duell gibt es auch in London zu sehen, wenn Arsenal und die AS Monaco von Trainer Adi Hütter gegen den Ball treten. Beide Klubs haben nach fünf Runden zehn Punkte auf dem Konto und damit Chancen auf die Top acht, die sich eine K.o.-Runde ersparen.

Etwas mehr unter Druck stehen Juventus und der englische Serienmeister Manchester City, die in Turin aufeinandertreffen und bei jeweils acht Zählern halten.

