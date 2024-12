Im Nachtragsspiel der sechsten Runde in der ADMIRAL Bundesliga feiert der FC Red Bull Salzburg einen 3:0-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt. Die Mozartstädter klopfen nach dem letzten Spiel des Jahres wieder an der Tabellenspitze an, während die Klagenfurter Krise mit der fünften Niederlage in Folge anhält.

Die Mannschaft von Pep Lijnders startet energisch, Ratkovs Schuss in der ersten Minute geht nur knapp am langen Eck vorbei. Die zweite Chance hat Nicolas Capaldo, der mit seinem Kopfball nur hauchdünn an seinem vierten Saisontor vorbeischrammt (8.).

Danach kommen die Klagenfurter besser ins Spiel und finden durch Bobzien die bisher beste Möglichkeit des Spiels vor. Die Waidmannsdorfer schalten gut durch, Bobzien tauscht alleine vor Salzburg-Keeper Schlager auf, der lange stehen bleibt und mit einer guten Parade den Rückstand verhindern kann (17.).

Salzburg schlägt vor der Pause doppelt zu

In weiterer Folge beruhigt sich das Spiel, doch Salzburg schlägt vor der Pause doppelt zu. Die "Bullen" kombinieren sich mit schönem "One-Touch-Football" durch die Klagenfurter Defensive. Nach einem Pass von Nene kommt Gloukh zum Abschluss und bleibt eiskalt (40.).

Kurz vor dem Pausenpfiff bauen die Salzburger die Führung aus. Capaldo setzt mit einer gefühlvollen Flanke den anrauschenden Nene in Szene. Der Malier lässt Simon Spari mit einem satten Schuss keine Chance und erhöht auf 2:0 (44.).

Die Mozartstädter sind auch nach dem Seitenwechsel das spielbestimmende Team und belohnen sich mit dem erste Bundesligator des eingewechselten Bobby Clark. Der Engländer wird mit einem super Pass von Gloukh ins Szene gesetzt und erhöht mit einem platzierten Flachschuss auf 3:0.

Der Vorentscheidung kann Klagenfurt nichts mehr entgegensetzen, Salzburg vergibt durch Gloukh (84.) die Chance auf ein weiteres Tor, bringt das Ergebnis aber problemlos nach Hause.

Damit geht Salzburg punktgleich mit dem WAC als Fünfter in die Winterpause, Klagenfurt bleibt Zehnter.

